🎥 Remco Evenepoel moet zich na een indrukwekkende sprint met een 2e plaats tevreden stellen: "Daar liep het fout"

Remco Evenepoel heeft zich in de 1e rit in de Ronde van Cataloniƫ met een 2e plaats moeten tevreden stellen. Hij moest van te ver komen.

Aan het einde van de 1e rit in de Ronde van Catalonië sprintte een uitgedund peloton voor de overwinning. Primoz Roglic zette als 1e aan en uit de achtergrond dook daar plots ook Remco Evenepoel op. Evenepoel strandde uiteindelijk op enkele centimeters van de Sloveen en werd zo 2e, maar kreeg de jongerentrui wel als troostprijs.

šŸš“šŸ‡ŖšŸ‡ø | We krijgen meteen het duel te zien waar we op hopen. Roglic versus Evenepoel deel 1 wordt op het nippertje in het voordeel van de Sloveen beslist. De belooft veel voor de komende week. šŸ™Œ #VoltaCatalunya102



šŸ“ŗ Koers kijk je op Eurosport en discovery+ pic.twitter.com/VUp3j1UvpY — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 20, 2023

Op de streep was Evenepoel zichtbaar ontgoocheld en klopt hij op zijn stuur. "Ik had de benen om aan te gaan. Dus dacht ik: waarom niet? Het is nog altijd een WorldTour-zege die op het spel stond", vertelde hij aan Sporza.

Ook analyseerde Evenepoel de sprint: "Het was de 1e keer dat ik tegen Roglic sprintte en volgens mij hebben we een gelijke snelheid. Maar ik moest van te ver komen. Na de race is het altijd gemakkelijk om excuses te zoeken, maar als ik in het wiel zat, win ik misschien."