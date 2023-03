Egan Bernal waarschuwt Remco Evenepoel en co: "Ze interesseren met niet"

Egan Bernal is na zijn vreselijke val nog altijd op de terugweg naar de top. Zijn grote doel is nog steeds om naar zijn oude niveau terug te keren.

In de Ronde van Catalonië zet Egan Bernal zijn terugweg verder. Het is zijn 1e koers in anderhalve maand, toen hij in de Ronde van San Juan met knieproblemen moest opgeven. Zo liep zijn terugweg na zijn vreselijke val van een jaar eerder wat vertraging op.

Toch blijft Bernal vastberaden. "Elke ochtend sta ik nog steeds op met de gedachte om elke keer de beste te zijn", vertelde de Colombiaan aan L'Equipe. "Dat is wat me drijft om hard te trainen en offers te brengen. Ook ben ik niet terug op de fiets gekropen om gewoon te finishen. Ik wil gewoon weer winnen."

In 2019 won Bernal nog de Tour en in 2021 de Giro. Ondertussen zijn er enkele nieuwe concurrenten bijgekomen. "Ik hoef aan niemand iets te bewijzen. Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zijn indrukwekkende renners, maar ik hou niet van rivaliteit. Ik wil altijd winnen en de anderen interesseren me niet", was Bernal duidelijk.

"Trouwens, iedereen wil graag winnen. Maar je moet ook weten dat niemand aan een ander onoverwinnelijk en superieur is. Hij is misschien een betere wielrenner, maar geen superman of God", besloot Bernal.