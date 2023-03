📷 Remco Evenepoel showt nieuwe aanwinst vol trots

Remco Evenepoel reed zichzelf in de eerste ronde van de Ronde van Cataloniƫ meteen naar de tweede plaats. Hij had er ook iets nieuws te laten zien.

Remco Evenepoel rijdt in de Volta a Catalunya rond met een speciale fiets om hem te eren als wereldkampioen.

En de jonge Belg heeft ook een nieuwe helm, waar ook de kleuren van de regenboogtrui duidelijk op te zien zijn.

Helm & fiets

Evenepoel zelf dankte Specialized voor het nieuwe materiaal en is duidelijk trots op zijn sociale media met fiets en helm.

Vorig jaar werd de jonge Belg wereldkampioen, de rest van het jaar zal hij dus rondrijden in de regenboogkleuren.

Het eerste hoofddoel is de Giro d'Italia in 2023. In de eerste etappe van de Ronde van Catalonië werd hij alvast tweede.