Evenepoel geeft foutje in de sprint toe, maar ziet ook ferme vooruitgang: "Daar ben ik super content mee"

Remco Evenepoel heeft alweer net naast de overwinning gegrepen. In de tweede rit in de Ronde van Catalonië werd hij in de sprint geklopt door Ciccone en Roglič.

Op de slotklim nam Evenepoel erg veel werk voor zijn rekening door de laatste 4 kilometer op kop te rijden. De wereldkampioen hoopte op meer steun, maar die kwam er niet. Evenepoel versnelde ook een paar keer, maar van Roglič en Ciccone raakte hij niet af. "Ik ging mijn sprint te vroeg aan, dat had ik misschien anders moeten aanpakken", zei Evenepoel bij HLN. Evenepoel wist dat er nog twee grote bochten kwamen in de laatste honderd meters. "Maar in die laatste bocht draaide ik te breed uit. Klein foutje van mijn kant, maar de benen zijn goed, de jongens zijn goed, de ploeg is goed. Allemaal goeie tekenen voor wat nog komt", zei Evenepoel nog. Stappen vooruit gezet Voor Evenepoel was het ook een goede test voor de Giro. Op een aankomst boven de 2000 meter deed hij nog nooit mee voor de zege. "Als ik vergelijk met de Sierra Nevada en de Ronde van Zwitserland vorig jaar, dan heb ik in dit werk toch wel drie stappen vooruit gezet. Daar ben ik super content mee", besloot Evenepoel