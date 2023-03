Van Gils, vierde in eerste rit, spreekt ambities uit voor Ronde van Catalonië, Lotto-Dstny ziet renner opgeven

Maxim Van Gils toonde in Oman al zijn goede vorm met een zesde plaats in het eindklassement. Ook in de Faun-Ardèche Classic werd Van Gils al twaalfde. En in Catalonië toont hij dus ook weer zijn vorm.

Van Gils werkt in Catalonië vooral toe naar de Waalse klassiekers. Klassementsambities zijn er niet bij Van Gils: "Voorlopig nog niet, maar als het ook vandaag goed gaat kan dat plan veranderen. Op dat vlak wordt deze rit een goede waardemeter", zegt hij bij HLN.

Sepulveda geeft op

Lotto-Dstny mikt voorlopig op Sylvain Moniquet en Lennert Van Eetvelt voor het klassement. Over Van Eetvelt werd gemeld dat hij zou opgegeven hebben, maar Lotto-Dstny ontkrachtte dat op zijn sociale media.

De Argentijn Eduardo Sepúlveda (31) gaf wel op. Hij heeft last van vermoeidheid en samen met de medische staf werd besloten dat hij niet meer van start zou gaan in de tweede rit.

🇪🇸 #VoltaCatalunya@EduSepulvedaARG did not take the start today due to fatigue. Together with medical staff, it was decided to take Eduardo out of the race so he can rest up and focus on his next goals.@LennertVEetvelt still in the race, despite earlier news about a DNS.