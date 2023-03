🎥 Derde keer, goede keer voor Remco Evenepoel! Wereldkampioen klopt Roglič in Catalonië

šŸŽ„ Derde keer, goede keer voor Remco Evenepoel! Wereldkampioen klopt Roglič in CataloniĆ«

In de Ronde van CataloniĆ« is de derde rit afgewerkt. Remco Evenepoel heeft zijn eerste ritzege van 2023 te pakken en klopte Primož Roglič in de sprint.