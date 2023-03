Cian Uijtdebroeks kan in de Ronde van Catalonië bevestigen

Cian Uijtdebroeks kan in de 3e rit van de Ronde van Catalonië bevestigen. Opnieuw staat er een aankomst bergop op het menu.

In de 2e rit boekte Cian Uijtdebroeks een uitstekend resultaat. Op de aankomst bergop naar Vallter werd hij 10e. Zij 1e notering in de top 10 in zijn carrière.

Voor rit 3 staat er opnieuw een aankomst bergop op het menu. Deze keer gaat het naar La Molina en die wordt door 2 stevige bergen voorafgegaan. Zo is deze rit op papier nog zwaarder.

Uijtdebroeks kan bevestigen in die rit, maar bij Het Nieuwsblad bleef hij met beide voeten op de grond. Hij wil zo ver mogelijk meegaan en wil zien waar hij komt.

In het klassement staat Uijtdebroeks op 41 seconden 9e. Al voelt hij geen druk. Hij vertelde nog dat hij wel voor zijn positie in het klassement wil vechten, om zijn positie zo lang mogelijk vast te houden.