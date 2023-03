Cian Uijtdebroeks knap tiende in aankomst bergop in Catalonië: "Ik heb dat even overwogen in het begin van de klim"

Cian Uijtdebroeks heeft in de Ronde van Catalonië voor het eerst in de top tien gereden in een WorldTour-rittenkoers. En daar was hij zelf over verbaasd.

Cian Uijtdebroeks werd pas eind februari 20 maar toont zich nu toch al weer in zijn eerste rittenkoers in de WorldTour. Hij kwam als tiende en twee Belg boven op Vallter 2000, op 15 seconden van Ciccone en Evenepoel. "Ik schrok er aan het begin van de klim al van hoe goed de benen waren. Ik kwam nog net iets tekort om met Remco mee te gaan toen hij aanviel, maar ik wilde me ook niet opblazen", zei Uijtdebroeks bij HLN. Even overwogen om meteen te lossen "Het ging echt goed, maar als Remco en Roglič beginnen door te rijden, dan voel ik dat wel als kleine Cian." Dat hij tussen al die grote namen boven kwam vond Uijtdebroeks weel heel leuk. "Ik heb even overwogen om in het begin van de klim al te lossen, want het niveau is ook echt super hoog. Ik ben er heel blij mee", zei Uijtdebroeks nog. Uijtdebroeks staat nu op de negende plaats in het klassement, maar er komen nog heel wat aankomsten bergop, te beginnen met woensdag op La Molina.