Lampaert vraagt zich af wat ideale zet was en wil twee zaken rekken tot aan zijn droomkoers: "Onze 'tractor' gemist"

Yves Lampaert begint onder stoom te komen en dat is met het oog op zijn absolute droomkoers alleen maar veelbelovend. Dat is natuurlijk Parijs-Roubaix.

"Het is al goed dat ik een uitslag heb kunnen rijden. Het was heel moeilijk op het einde, natuurlijk", zuchtte Lampaert, die enigszins in de tang zat in een groepje met sprinters Philipsen en Kooij. Een late aanval bleef zelfs uit. "Zij weten ook dat ik klaar zit om iets te doen. Wat moet je dan doen?"

Lampaert vroeg het zich luidop af. "Uiteindelijk vind ik wel dat ik een zeer sterke sprint rijd, maar het was iets te weinig om te kunnen winnen. Ik had gehoopt om nog een mannetje meer mee te hebben vooraan. We hebben wel een hele sterke koers gereden met de ploeg. Jammer dat we de overwinning niet konden nemen."

Ik denk dat ik dicht tegen topvorm aanleun

Zijn grote droom is nog altijd om Parijs-Roubaix op zijn naam te schrijven. Afspraak dus op zondag 9 april. "Ik denk dat ik zeer dicht bij mijn topvorm aanleun en ik hoop dat te kunnen rekken tot Roubaix. Net als een goede gezondheid. Want Tim Declercq kon bijvoorbeeld niet van start gaan, onze 'tractor' hebben we ook gemist."