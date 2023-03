Maxim Van Gils laat zich opnieuw zien in de Ronde van Catalonië: "Maar daar koop je niets mee"

Maxim Van Gils heeft zich opnieuw laten zien in de Ronde van Catalonië. Na zijn vierde plaats in de eerste rit zat hij in de derde rit mee in de goede vlucht.

Maxim Van Gils (23) toonde al in februari in Oman dat hij opnieuw een stap had gezet en dat bevestigt hij nu ook in de Ronde van Catalonië met dus zijn vierde plaats in de eerste rit.

Woensdag zat hij dus in de goede vlucht. "Ik heb dit seizoen goede klimmersbenen en die wil ik laten zien. We hadden een heel goede ontsnapping met enkele sterke renners en we werkten de hele dag goed samen", zei Van Gils bij Cycling Pro Net.

Van Gils zat onder meer samen met Carapaz en Martin in de vlucht en loste die op de slotklim ook. "Op dat moment zijn het gewoon renners, kijk ik niet naar hun naam of naar hun trui en probeer ik ze te volgen en daarna te lossen."

Peloton was te sterk

In het peloton maakte de ploeg van Evenepoel tempo zodat hij voor de zege kon gaan, ten nadele van Van Gils. "In de finale ging het peloton te snel en pakten ze ons al terug in de eerste kilometers van de slotklim".

"Het is een beetje een teleurstelling omdat ik waarschijnlijk een van de sterkste jongens was in de ontsnapping, maar daar koop je op het einde niets mee", zei Van Gils nog.