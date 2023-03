Remco Evenepoel baalt toch een beetje na mooie zege tegen Roglic in Ronde van Catalonië

Eindelijk prijs voor Remco Evenepoel. In de derde rit van de Ronde van Catalonië was hij op het einde sneller dan rivaal Primož Roglič.

Na een tweede en een derde plaats moest het in de derde rit eindelijk eens prijs zijn voor Remco Evenepoel in Catalonië. Hij liet zijn ploegmaats werken om de kopgroep binnen schot te houden.

Al vroeg op de slotklim werd de kopgroep ook bijgehaald en op iets minder dan 5 kilometer van de meet viel Evenepoel aan. Enkel Roglic kon mee, maar de Sloveen nam niet over. In het sprintje met twee kon Evenepoel Roglic een eerste keer uit het wiel sprinten.

Jammer van de foto

"Ik voel me elke dag beter worden. Ook het team deed het vandaag perfect. We wilden de koers zo hard mogelijk maken vanaf de eerste zware klim", zei Evenepoel in het flashinterview.

Evenepoel baalde wel van een iets. "Jammer dat ik de jongerentrui droeg, want ik wou namelijk een foto met de regenboog. Ach, dan maar in de volgende koers", stelde de wereldkampioen.

"Morgen moeten we onze energie sparen, wellicht wordt het een sprint. Vrijdag zullen we onze verantwoordelijkheid opnemen en nog eens voor de zege gaan. Mijn ploegmaats hebben alvast getoond dat ze in vorm zijn", besloot Evenepoel.