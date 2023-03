Thibau Nys maakt kennis met de klassiekers: "Heel straf dat Van Aert en Van der Poel nu al meedoen voor prijzen"

Terwijl Van der Poel en Van Aert al strijden om de prijzen, bewandelt Thibau Nys zijn eigen pad als wegrenner. Een kennismaking met de Vlaamse klassiekers is wat dat betreft een volgende stap. Wielerkrant had in Brugge een exclusief interview met hem.

Nys reed al Bredene-Koksijde en Brugge-De Panne is als WorldTour-koers weer een stapje hoger. Met deze weersomstandigheden een kans voor Nys om zijn overlevingsskills te testen. "Zeker, zeker. Het zal kwestie zijn om aandachtig te zijn en te vechten voor elke meter, zeker in de eerste koershelft."

"Het zal zeker niet evident zijn, maar ik kijk er naar uit en hoop zo lang mogelijk mijn steentje bij te dragen", voegt Nys eraan toe. Dit mag dus wel gezien worden als zijn kennismaking met de Vlaamse klassiekers. "Ja, inderdaad. Dit is al meer dan ik had verwacht. Ik hoop het tot een goed eind te brengen. Het gaat zwaar worden."

THEUNS KANDIDAAT-WINNAAR

Met Edward Theuns heeft Trek-Segafredo een kanshebber op een goed resultaat aan de finish in De Panne. "Hij is zeker iemand die heel ver kan geraken en misschien zelfs kan winnen. We gaan hem proberen zo goed mogelijk bij te staan."

Hoe zit het met de eigen vorm? "Ik heb toch wel even de tijd genomen om mijn lichaam te laten resetten na het veldritseizoen. Even rust genomen en daarna ben ik twee en een halve week op stage geweest. Dat is te kort om nu echt al top te zijn, maar wel om een mooie basis te leggen om op verder te bouwen."

BINNEN PAAR WEKEN TOP

"Geef mij nog een paar weken training en dan zal ik er staan", belooft Nys. Die zijn hem gegund. Ondertussen zijn Van der Poel en Van Aert wel al terug onder stoom gekomen: zij waren 1 en 3 in Sanremo. "Ze hebben natuurlijk hun veldritseizoen wel anders ingedeeld dan wij gedaan hebben. Het is sowieso heel straf, maar dat was al gekend."