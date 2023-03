Remco Evenepoel neemt een belangrijke wapen mee naar de Giro d'Italia

Remco Evenepoel pakte in de Ronde van Catalonië zijn 1e zege als wereldkampioen. Na zijn zege keek hij ook al meteen naar de Giro d'Italia.

Op de slotklim naar La Molina in de Ronde van Catalonië reden Remco Evenepoel en Primoz Roglic weg van hun concurrenten. Het was vooral Evenepoel die het initiatief nam en het kopwerk deed. Roglic nam maar één keer over en dat was in het korte stukje afdaling op de klim.

Evenepoel voelde zo dat er bij de Sloveen nog weinig op zat, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Al wist hij ook niet wat hij moest denken. Zou Roglic een spelletje spelen en vanachter zijn rug versnellen? Het antwoord kwam uiteindelijk in de slotmeters. Evenepoel versnelde en Roglic moest meteen lossen.

Zo wist Evenepoel dat hij de sterkste was en won hij tegen Roglic een sprint bergop. Zo weet hij dat hij een stevig eindschot heeft en Evenepoel vindt dat richting de Giro belangrijk. In de Vuelta moest hij nog afrekenen met Enric Mas, maar Roglic vindt hij toch nog van een ander kaliber.