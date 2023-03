🎥 Primoz Roglic deelt een tikje uit aan Remco Evenepoel in Catalonië en pakt zijn tweede etappezege

Remco Evenepoel gaat de Ronde van Catalonië wellicht niet winnen. De wereldkampioen verloor in de vijfde etappe de sprint van Primoz Roglic.

In de Ronde van Catalonië stond na een sprintersetappe op donderdag opnieuw een bergetappe op het programma. Na een aanloop met twee beklimmingen lang de aankomst op Lo Port (8.4 km aan 8.8% gemiddeld).

Een klassieke vlucht van zes renners met daarbij vooral Spanjaarden van kleinere Spaanse ploegen. In het peloton was het zoals vooraf aangekondigd de ploeg van Remco Evenepoel die het initiatief nam.

Roglic neemt de maat van Evenepoel

Op 4,6 kilometer van de streep versnelde Evenepoel weer, Roglic volgde de wereldkampioen weer op de voet. Onder meer Almeida kwam uit de achtergrond nog terug, maar het werd toch weer een sprint tussen Evenepoel en Roglic.

Evenepoel probeerde net zoals in de voorgaande etappes op Roglic te kloppen in de sprint, maar de Sloveen loste in tegenstelling tot woensdag niet. Evenepoel moest in de laatste honderd meter gaan zitten en zag Roglic zijn tweede etappezege pakken, Evenepoel kwam binnen op 6 seconden.

