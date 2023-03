🎥 Voorval met motard in E3 Saxo Classic vanuit een ander standpunt: drama vermeden?

Vreemd incident op de uitloper van de Oude Kwaremont. Een motor belandde in het publiek net voor de drie koplopers daar voorbij kwamen.

Wout van Aert was op de Oude Kwaremont al een eerst keer gekraakt onder het gebeuk van Tadej Pogačar, maar Van Aert kwam toch weer terug. Maar even verder probeerde Pogačar het nog eens.

Van Aert kwam weer op een klein gaatje te zitten, maar net voor Pogačar en Van der Poel vloog een motard het publiek in. Pogačar en Van der Poel moesten in de remmen gaan en Van Aert kon weer komen aansluiten.

Onder meer José De Cauwer maakte zich erg druk over het feit dat motards alweer voor problemen zorgden in de koers en dat er alweer tientallen aanwezig waren.

Op sociale media verscheen echter een video van een toeschouwer die de val van de motard in een ander daglicht zet. De motard glijdt uit op de gladde kasseien en wordt bijna recht in het publiek geslingerd. Het had wellicht veel slechter kunnen aflopen voor de mensen uit het publiek.