Pogačar nog zelfkritisch na aandeel in straffe E3 en heeft wat geleerd voor de Ronde: "Wout en Mathieu supersterk"

Als we een hele straffe E3 gezien hebben, is dat mede aan Tadej Pogačar te danken. Wout en Mathieu kloppen, dat was net te veel gevraagd.

"Het was een geweldige koers. Ik heb er enorm van genoten. Ik heb alles geprobeerd in wat een mooie finale was", onthoudt Pogačar, die zijn duivels wist te ontbinden vanaf het begin van de Oude Kwaremont. "Dat is het punt waarop ik zo lang mogelijk bergop zo hard mogelijk kan trappen. Van Aert en Van der Poel waren zo sterk."

"Het is te moeilijk voor mij om hen te verslaan in de sprint. Ik heb nog twee keer geprobeerd om van hen af te geraken. Het waren niet de twee beste pogingen", heeft Pogačar nog een puntje van zelfkritiek. "Dit is ook nog maar pakweg mijn derde klassieker. Ik kan daar elk jaar in verbeteren en meer ervaring opdoen."

MINI-RONDE VAN VLAANDEREN

"Ik heb genoten van deze mini-Ronde van Vlaanderen. Wat ik geleerd heb? Niet uit positie geraken wanneer het een belangrijk moment is", verwijst de UAE-man naar het feit dat hij op de Taaienberg te ver zat en dan nog aan een inhaalrace moest beginnen.

Al kan de Sloveen ook nog iets anders aanhalen. "De Ronde is een nog zwaardere koers en dat ligt mij beter. Volgende week rijden we nog zestig kilometer langer en spenderen we nog twee uur meer op de fiets."