Primož Roglič ziet ondanks nieuwe ritzege nog altijd gevaar van Remco Evenepoel in Catalonië

Primož Roglič heeft in de vijfde rit van de Ronde van Catalonië opnieuw de maat genomen van Remco Evenepoel. Toch blijft de Sloveen rustig.

Remco Evenepoel en Primož Roglič waren in de vijfde etappe weer sterk aan elkaar gewaagd. Evenepoel probeerde Roglič enkele keren te lossen en ook de Sloveen prikte enkele keren.

Maar het werd uiteindelijk weer een sprint tussen de twee waarin Roglič de maat nam van Evenepoel, die in de laatste 25 meter volledig stil viel. "Het is lang geleden dat ik zo’n grote inspanning heb moeten leveren, maar ik heb ervan genoten. Met deze zege ben ik heel erg blij mee", zei Roglič in zijn eerste reactie achteraf.

Zondag nog gevaar

"Er komen nog een paar zware dagen aan. Morgen is misschien nog redelijk makkelijk, maar in de etappe van zondag ligt schuilen nog vele gevaren. We gaan ons best doen", zei Roglič nog.

Zaterdag wacht het peloton een etappe met op 30 kilometer van het einde nog een beklimming van 5,6 kilometer aan 6%. Zondag in en rond Barcelona moeten er op het einde 5 lokale rondes worden afgewerkt met daarin telkens een beklimming van 2,7 kilometer aan 4,7% gemiddeld, maar met de laatste 800 meter aan 10,5% gemiddeld.

Results powered by FirstCycling.com