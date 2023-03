Problemen voor een concurrent van Remco Evenepoel in de Ronde van Catalonië: hij ziet nog een ploegmaat uitvallen

Voor rit 5 van de Ronde van Catalonië stondden nog 4 renners van Trek-Segafredo op het podium. Quinn Simmons was er niet meer bij. Hij gaf door ziekte immers op.

Zo blijven enkel nog Giulio Ciccone, Juan Pedro Lopez, Jon Aberasturi en Marc Brustenga over. Naast Simmons gaven ook al Kenny Elissonde en Dario Cataldo op. Zij kwamen allebei ten val. Cataldo liep verschillende breuken en een klaplong op en werd ondertussen ook met succes geopereerd. Zo liet zijn team weten. Elissonde liep geen breuken op.

Ondanks de pech doet Trek-Segafredo het in Catalonië goed. Het team won met Ciccone de 2e etappe. Ook maakt Ciccone nog altijd kans op de eindzege. Hij staat op 19 seconden 3e. Al kunnen de vele opgaves de Italiaanse klimmer aan het einde zuur opbreken.

Down to a Fab Four 🫶 at #VoltaCatalunya102



Unfortunately @QuinnSimmons9 won’t start stage 5 due to illness but these guys are ready to battle on in Spain 💪💪💪 pic.twitter.com/wiYUV5ZBYH