Tadej Pogacar debuteert in een onstuimige editie van de E3 Saxo Classic: "Voor iedereen hetzelfde"

Tadej Pogacar maakt zich op voor zijn debuut in de E3 Saxo Classic. Hij staat met heel veel zin aan de start.

In Harelbeke staat Tadej Pogacar met veel zin aan de start. "Ik ben blij om hier te zijn en het wordt een interessante wedstrijd", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

Een week eerder was het nog zonnig tijdens Milaan-San Remo, maar in België is er veel wind en is er een kans op regen. "Het is een beetje anders", aldus Pogacar. "Maar het is voor iedereen hetzelfde. Het weer gaat uiteindelijk voor een interessantere wedstrijd zorgen. Er zal meer chaos zijn."

Pogacar zal een week later ook de Ronde van Vlaanderen rijden: "De E3 is een goede test en training voor de Ronde van Vlaanderen. Ook de E3 is een belangrijke wedstrijd. We hebben een sterk team waarmee we iets kunnen doen."