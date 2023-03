Tom Boonen legt uit waarom Van Aert zege in E3 kan gebruiken voor de Ronde van Vlaanderen

Wout van Aert verdedigt zijn titel in de E3 Saxo Classic. En een nieuwe zege zou hem veel rust kunnen bieden denkt onder meer Tom Boonen.

Vorig jaar won Wout van Aert meteen de Omloop Het Nieuwsblad en ook een rit in Tirreno-Adriatico. Dit jaar won Van Aert nog niet, maar in de E3 Saxo Classic krijgt hij een nieuwe kans.

Dat Van Aert die wedstrijd kan winnen bewees hij vorig jaar al. En het zou goed zijn met zicht op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix dat hij de E3 opnieuw zou winnen vinden Tom Boonen en Dirk De Wolf.

"Dat zal een boost geven, want winnen zou willen zeggen dat hij zijn 2 grote concurrenten, Tadej Pogačar en Mathieu van der Poel verslagen heeft", zegt De Wolf in Wielerclub Wattage.

E3 belangrijk voor de Ronde

Tom Boonen won vijf keer in Harelbeke en weet dus hoe belangrijk die wedstrijd is. "Er is een reden waarom zoveel renners de dubbel Ronde van Vlaanderen-E3 Harelbeke gewonnen hebben."

"Een zege in Harelbeke heb je nodig voor jezelf om rustig toe te kunnen leven naar de Ronde", zegt Boonen nog. Hij pakte in 2005, 2006 en 2012 ook de dubbel E3 en de Ronde. Asgreen was in 2021 de laatste die dat deed.