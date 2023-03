Wout van Aert gelooft niet in 'geheime samenwerking': "Dat is een beetje vergezocht"

Wout van Aert lijkt klaar voor de E3 Saxo Classic. De titelverdediger gelooft in eigen sterkte en die van zijn team.

Vorig jaar domineerde Jumbo-Visma de E3 Saxo Classic met Wout van Aert als winnaar en Christophe Laporte als tweede. Het wordt nog maar de vierde deelname voor Van Aert in de E3.

"Ik heb deze koers nog niet heel vaak gereden, maar wat ik weet, is dat er sowieso weinig rustpunten zijn. En met de wind in het voordeel in het eerste deel zal het niet stilvallen. Het wordt een lange slooptocht", zei hij op de persconferentie vooraf.

Geen samenzwering tegen Jumbo-Visma

Na Milaan-Sanremo ging even het gerucht rond dat Alpecin-Deceuninck en UAE, de ploegen van Van der Poel en Pogačar, zouden samenspannen tegen Jumbo-Visma en Van Aert.

"Dan ben ik benieuwd hoe ze onderling de prijzen gaan verdelen. Nee, dat is een beetje vergezocht, denk ik", zei Van Aert. "Ik zou niet weten op welke manier ze dat moeten doen."

Dat Pogačar bijvoorbeeld niet vol zou gereden hebben achter Van der Poel ontkracht Van Aert dan ook. "Ik zat erbij. Geloof mij: Pogačar heeft niet traag gereden."