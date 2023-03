🎥 Evenepoel ergerde zich tijdens aanval blauw aan niet meewerkende Roglič: "Dat vertelde ik hem ook"

Remco Evenpoel probeerde in de voorlaatste rit opnieuw voor de ritzege te gaan in Catalonië en tijd te nemen op Primož Roglič. Maar de Sloveen werkte niet mee met Evenepoel en dat leek hij wel te begrijpen.

"Het was vanmorgen al het plan om vanaf de voet van de klim vol door te trekken, maar dat deed een ander team (Israel, red.) al voor sprint. Dus wachtte ik op de laatste kilometer om een aanval te plaatsen zoals in een Luik, over de top van de beklimming en dan vol gas in de afdaling. Uiteindelijk had ik de verkeerde renner bij me. Nu ja, de verkeerde renner…", zei Evenepoel bij Cycling Pro Net.

"Ik bedoel hij is de sterkste in deze koers. Als hij meewerkt met mij, dan gaan we samen naar de finish, want we hadden 30 seconden toen we in de vallei aankwamen", stelde de wereldkampioen.

"Zijn team besloot dat hij niet mee mocht rijden om de trui te beschermen. Dat begrijp ik volledig, maar het is wel jammer, want het was mooi als we voor de ritzege konden gaan."

"Ik wilde gewoon voor de overwinning gaan en dat vertelde ik hem ook. Maar als je orders vanuit de ploeg krijgt, moet je die volgen. Het is niet dat ik boos ben of zo. Dit is wielrennen", zei Evenpoel.

🚴🇪🇸 | Evenepoel ergert zich groen en geel aan Roglic. De Sloveen weigert over te nemen en de aansporingen van Evenepoel veranderen daar niets aan. "C'mon mate please!" #VoltaCatalunya102



📺 Koers kijk je op Eurosport en discovery+ pic.twitter.com/E1efuul5nI March 25, 2023

🚴🇪🇸 | Evenepoel geeft het op, want hij krijgt Roglic maar niet op kop. Gaan we dan toch sprinten? De finale is begonnen. #VoltaCatalunya102



📺 Koers kijk je op Eurosport en discovery+ pic.twitter.com/Ikg1v3arDf — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 25, 2023

Klassement wordt moeilijk

Zondag staat er nog een laatste rit op het programma, met aankomst in Barcelona na vijf lokale rondes met daarin nog een klimmetje (2,7 kilometer aan 4,7%). "Het klassement zal heel erg moeilijk zijn, maar alles is nog mogelijk. We zullen wel zien."

"Vandaag waren het opnieuw de twee sterksten die aanvielen op de klim en laat ons hopen dat dat morgen opnieuw het geval is. En als hij (Roglic, red.) dan opnieuw meegaat dat hij dan wel meewerkt en we voor de overwinning kunnen gaan", zei Evenepoel nog.