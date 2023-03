Marc Sergeant kaart een troef van Wout Van Aert opnieuw aan

Wout Van Aert won de E3 Saxo Classic. Volgens Marc Sergeant komt dat deels door een extra troef die Van Aert bezit.

In de E3 Saxo Classic ging Tadej Pogacar op de Oude Kwaremont vol aan. Wout Van Aert werd op enkele lengtes gezet en boog, maar hij barste niet. Hij keerde terug en maakte het uiteindelijk af in de sprint.

Volgens Marc Sergeant won Van Aert door terug te keren, een 1e keer de koers. Aan Het Nieuwsblad vertelde Sergeant dat veel renners wellicht zouden zeggen: mijn benen lopen vol, het is hier over en out. Niet bij Van Aert, zo weet Sergeant. Eerder had Sergeant dat al eens aangekaart. Volgens hem is Van Aert geen renner die zich bij overmacht neerlegt.

Ook had Sergeant nog wat over de sprint van Van Aert te zeggen. Hij reed volgens Sergeant technisch een perfecte sprint. Van Aert begon de sprint met een tandje kleiner, maar door de rugwind verloor hij nooit zijn snelheid. Sergeant zag zelden iemand een aankomst zo goed lezen.