Marc Sergeant noemt zijn favoriet voor de Ronde van Vlaanderen

Over een week is het de Ronde van Vlaanderen. Marc Sergeant heeft geprobeerd om al een voorspelling te doen.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Marc Sergeant dat de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, zonder ongelukken, op het podium van de E3 Saxo Classic stond. Volgens hem wordt het Mathieu van der Poel, Wout Van Aert of Tadej Pogacar. Hij vindt ze er zo ver bovenuit steken.

Pogacar heeft dan nog een streepje voor. Volgens Sergeant kan de Sloveen op de Oude Kwaremont echt het verschil maken. In de E3 zag Sergeant Van Aert buigen en van der Poel tegen zijn limiet zitten. Van der Poel kwam even naast Pogacar rijden, maar volgens Sergeant was hij al blij dat hij dat kon en kon van der Poel niet meer overpakken.

Volgens Sergeant is dit ook het ideal scenario voor Pogacar: vol doortrekken op de Oude Kwartemont en daarna nog eens alles op de Paterberg geven. Sergeant is benieuwd of iemand de Sloveen dan nog kan volgen.

Voor de renners die niet op het podium eindigden, ziet Sergeant het pessimistischer in. Ze zullen volgens hem waarschijnlijk naar een andere taktiek zoeken en mogelijk zullen ze anticiperen, maar Sergeant denkt dat dat vergeefse moeite zal zijn.