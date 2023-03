Pech blijft Egan Bernal ook in de Ronde van Catalonië achtervolgen

Na zijn zware trainingsongeval in 2022 lijkt ook 2023 een annus horribilis te worden voor Egan Bernal. De Colombiaan moest eind januari al opgeven in de Ronde van San Juan met kniepijn na een val.

In de Ronde van Catalonië maakte Bernal zijn wederoptreden, maar het was duidelijk dat hij nog ver van zijn oude niveau stond. Bernal stond 42ste in klassement op iets meer dan 21 minuten van Roglic.

In de voorlaatste rit ging het echter alweer mis voor de Tourwinnaar van 2019. Bernal viel en moest opgeven. Intussen heeft INEOS Grenadiers ook een update gegeven.

Bernal is na zijn val naar een ziekenhuis gebracht en is daar ook onderzocht, maar er werden geen breuken vastgesteld bij de Colombiaan. De schaafwonden die hij opliep zullen de komende dagen verder verzorgd worden.

Update: @Eganbernal was taken to a local hospital after abandoning stage 6 of the Volta a Catalunya, where imaging showed no signs of fractures.



Further medical assessment will continue over the next few days and treatment for skin abrasions he sustained. pic.twitter.com/uBtt9cKkgL