Remco Evenepoel steekt weer wat op voor de Giro

Remco Evenepoel heeft na de 5e rit in de Ronde van Catalonië opnieuw wat voor de Giro opgestoken. Van hem mag een rit in mei zo lastig mogelijk zijn.

De 5e rit in de Ronde van Catalonië eindigde op een aankomst bergop, maar daarvoor was er een lange vallei. Remco Evenepoel vertelde aan Het Nieuwsblad dat dat nog wat anders mag zijn. In die rit kwamen ze met een laag wattage aan de slothelling en voor Evenepoel waren er voordien te weinig inspanningen geweest.

Voor Evenepoel mag het vooraf allemaal wat zwaarder zijn, met meerdere zware beklimmingen voor de slotklim. Hoe zwaarder, hoe liever. En hoe sterker Evenepoel volgens zichzelf dan is, ook in de spurt. Dat bewees hij op La Molina (rit 3 die hij won, red.).

Voor de Giro ziet hij op die manier in de laatste week heel wat kansen. Dan zijn er heel wat lastige ritten, wat voor hem goed is. Ook weet hij dat hij dan 100% zal zijn.