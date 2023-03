Cancellara noemt zijn favoriet voor de Ronde van Vlaanderen en zegt waarom: "Dat kan een voordeel zijn"

Ook Fabian Cancellara, die zelf drie keer de E3 won, genoot van de wedstrijd van afgelopen vrijdag. De Zwitser blikt ook vooruit op de Ronde van Vlaanderen van volgende week zondag.

In de sprint zag Cancellara een ideaal scenario voor Van Aert. "Voor de sprint zakte het tempo niet naar beneden. Ze vertrokken al op 200 meter van de eindmeet en er was rugwind. Dat soort sprinten liggen Van Aert altijd het beste", zegt hij bij Cyclingnews.

"Mathieu is beter als er bijna uit stilstand vertrokken wordt. Dan versnelt hij enorm snel. Geen enkele renner is in staat om hem te volgen wanneer hij versnelt vanuit een relatief laag tempo. Wout is meer een pure sprinter, hij kan een hoge snelheid langer vasthouden."

Cancellara zag ook dat Mathieu van der Poel misschien iets te veel zelfvertrouwen had. "Hij brak de koers al vroeg open en demarreerde op de Stationsberg, waar normaal niemand aanvalt. Hij toonde opnieuw dat hij ballen aan zijn lijf had. Maar daarna viel hij niet meer aan. Hij was misschien iets te zelfzeker dat hij die sprint zou winnen."

De Ronde van Vlaanderen

Voor de Ronde van Vlaanderen ziet Cancellara dan ook een voordeel voor Van Aert. "Hij moest een gaatje laten op de Oude Kwaremont, maar ik zou me niet al te veel zorgen maken over zijn vorm", klint het.

"Van Aert is nog steeds aan het groeien naar zijn topvorm, terwijl Mathieu die al te pakken heeft en Tadej al lang in topvorm is. Van Aert kan nu alleen maar beter worden en dat kan een voordeel zijn in de Ronde van Vlaanderen."