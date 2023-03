Christophe Laporte over dé vraag van Wout van Aert in Gent-Wevelgem: "Ik denk dat hij het antwoord wel wist"

Christophe Laporte heeft Gent-Wevelgem gewonnen, of liever cadeau gekregen van Wout van Aert. De Fransman wint zo voor het eerst een klassieker.

Christophe Laporte heeft Gent-Wevelgem gewonnen. De grote vraag tijdens de lange vlucht van Van Aert en Laporte was wie er mocht winnen, maar dat was toch al sneller beslist dan iedereen dacht.

"Op zo’n tiental kilometer van de streep heeft Wout met gevraagd of ik wou winnen en ik denk dat hij het antwoord wel wist. Het is echt ongelofelijk. We deden het al in de E3 (in 2022, red.) en dat komt misschien maar een keer voor in een carrière of misschien zelfs nooit", zei Laporte.

"Maar vandaag hebben we het opnieuw gedaan. Hij was echt sterk, veel sterker dan mij en ik heb deze overwinning echt te danken aan hem. Het is een jongensdroom om een klassieker zoals deze te winnen, net zoals een rit in de Tour. Enkel een zege in een klassieker ontbrak nog", zei Laporte nog.

Afzien in het wiel van Van Aert

Van Aert versnelde op de voorlaatste keer de Kemmelberg, enkel Laporte kon volgen. "We hadden vooraf het plan om te versnellen op de tweede keer Kemmelberg en we blijven uiteindelijk over met twee. Daarna hebben we alles gegeven tot op de streep."

"Ik heb echt afgezien in het wiel van Wout en heb het maximum gegeven. Het waren 50 lange kilometers met twee en met de kou was het echt afzien. Hij (Van Aert, red.) was echt ongeloofelijk vandaag. Het is echt een grote kampioen en ik ben heel fier dat ik met zo iemand mag samen rijden."