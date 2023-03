E3 Saxo Classic was dubbel succes: Wout van Aert heeft naast behalen van overwinning ook wel wat geleerd

Wout van Aert werkt dezer dagen een druk programma af. Zijn overwinning in de E3 Saxo Classic zindert nog enigszins na.

En die zege heeft de burger ook moed gegeven. Onder meer voor Gent-Wevelgem. "Ik kom toch met een goed moreel aan de start", vertelde Wout van Aert deze ochtend bij het vertrek in Ieper. "Het zijn zware omstandigheden, maar dat is normaal gezien in mijn voordeel."

Welk scenario zou hem dan het best liggen? "Het maakt mij niet zo heel veel uit, maar ik verwacht wel een slagveld en een aankomst met een kleine groep. Er is een heel ander deelnemersveld dan vrijdag. Er rijden ook renners mee die vrijdag niet gereden hebben."

BEELDEN BEKEKEN

Van Aert verwijst zelf naar de klassieker die hij onlangs naar zijn hand zette en die heeft hem wel wat wijzer gemaakt. "Ik heb al wat beelden van de E3 terug bekeken. Ik heb wel wat geleerd. Maar wat, dat hou ik voor mij", lacht de kopman van Jumbo-Visma.