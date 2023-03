Geen ereplaats voor Lotte Kopecky in Gent-Wevelgem door valpartij van ploeggenotes, maar toch blikt ze tevreden terug

Geen topuitslag voor Lotte Kopecky in Gent-Wevelgem. Enkele ploeggenotes vielen in het slot voor haar en Kopecky deed niet meer mee voor het podium.

"Lorena (Wiebes, red.) geraakte in de kant en komt ten val samen met Elena (Cecchini,red.) Ik zat er net achter en ben gestopt om te kijken. Maar ik denk op zich dat de schade wel meevalt. Maar dat Marlen (Reusser, red.) gewonnen heeft, maakt wel heel veel goed", zei Kopecky bij Sporza.

Om de Kemmelberg ging Kopecky telkens goed naar boven. “Mijn gevoel was wel telkens goed. Ik was een beetje mijn moment aan het afwachten en op het moment dat Marlen ging, reageerde er gewoon niemand. Ze moest daardoor wel veertig kilometer solo rijden. Maar dat is gelukt. Een straffe prestatie", zei Kopecky nog.

Net als bij Jumbo-Visma domineert SD-Worx het voorjaar, met al overwinning in de Omloop, Strade Bianche, Nokere Koerse en nu Gent-Wevelgem. "Het is heel lekker om op deze manier te kunnen koersen. We kunnen altijd iemand anders uitspelen. Hopelijk kunnen we dit de rest van het voorjaar voortzetten."

Goed gevoel voor de Ronde

Volgende week verdedigt Kopecky haar titel in de Ronde van Vlaanderen. "Ik had een heel goed gevoel in de benen. Hopelijk kan ik dat meenemen naar volgende week. Dat wordt misschien moeilijk, maar ook mijn conditie is in ieder geval heel goed."