Primož Roglič scherpt in Catalonië zijn palmares nog wat verder aan: "Een hele eer voor mij"

Primoz Roglic heeft de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Sloveen heeft nu zes van de zeven belangrijkste WorldTour-rittenkoersen gewonnen.

"Het waren zes zware dagen en ik had nog wel één laatste zware dag verwacht", zei Roglič in het flashinterview. "Maar het team was geweldig, ze hielden me in de juiste positie. En ik had benen. Het was dus een geweldige week, we kunnen het nu vieren."

Roglič schrijft nu dus ook de Ronde van Catalonië op zijn naam. "De wedstrijd miste nog op mijn palmares. Het is mooi om onderdeel te zijn van zo’n lange historie, het is een van de oudste rittenkoersen. Ik ben vereerd om bij de winnaars te horen."

Van de zeven grote WorldTour rittenkoersen van een week heeft Roglic er nu zes gewonnen, enkel de Ronde van Zwitserland ontbreekt nog op zijn palmares.

Deze Ronde van Catalonië was een eerste voorproef op de Giro van mei, waar er wellicht drie weken lang een duel volgt tussen Roglič en Evenepoel. Verwacht Roglič diezelfde strijd in Italië? "Ik hoop het."