Remco Evenepoel ziet nog mogelijkheden op eindwinst in de slotrit van de Ronde van Catalonië

Remco Evenepoel heeft nog een kans in de Ronde van Catalonië om toch nog de eindzege te pakken. Of gaat hij enkel voor de ritzege?

Zondag krijgt Evenepoel nog een laatste kans om een de tien seconden toch nog goed te maken op Roglic. Na een aanloop van 100 kilometer volgen er in de laatste 40 kilometer nog 6 plaatselijke rondes met daarin de Montjuïc.

Dat is een klim van 2,7 km aan 4.7%, maar de laatste 800 meter zijn aan meer dan 10%. De top van de laatste klim ligt op 6,5 kilometer van de streep, waarna het in dalende lijn richting Barcelona gaat.

Remco Evenepoel had er op het startpodium alleszins zin in en sprak dat ook nog eens uit bij HLN. "De goesting is enorm groot, alles kan er nog één keer uit. Het lokale rondje is een beetje als een WK-parcours, constant op en af met veel draaien en keren. Wanneer ik zal aanvallen? Dat is moeilijk te zeggen. Het wordt zaak van het juiste moment te kiezen."

De aankomst van de slotrit in de Ronde van Catalonië wordt verwacht rond 14u00.