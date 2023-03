Cian Uijtdebroeks schrijft geschiedenis in de Ronde van Catalonië: "Meer dan een top 10-plaats"

Cian Uijtdebroeks is in de Ronde van Catalonië 9e geëindigd. Hij beschouwt dat resultaat als een overwinning.

In de slotetappe in de Ronde van Catalonië kwam zijn top 10-plaats niet meer in gevaar. Cian Uijtdebroeks reed met de andere favorieten over de streep en zo eindigde hij 9e in het klassement. Daarmee is hij de jongste Belg in meer dan 60 jaar die in de top 10 van een WorldTour-rittenkoers eindigt.

Ook Uijtdebroeks was achteraf zeer tevreden met zijn prestatie. "Het voelt bijna aan als een overwinning", sprak hij via de ploegkanalen. "Ook was ik erg blij met het gevoel, want ik wist niet wat ik moest verwachten van mijn 1e rittenkoers in de WorldTour."

Zo zet Uijtdebroeks een nieuwe stap in zijn carrière en de rest van zijn seizoen. In augustus en september rijdt hij nog de Vuelta, zijn 1e grote ronde in zijn carrière.