Marc Sergeant beschrijft het beslissende moment in Gent-Wevelgem: de actie van Fabio Jakobsen

Het beslissende moment in Gent-Wevelgem was toen Wout Van Aert en Christophe Laporte wegreden, maar Marc Sergeant zag nog een ander beslissend moment. En daarin speelde Fabio Jakobsen een hoofdrol.

De vroege vlucht was nog weg en op een bepaald moment ging een bijzonder sterk groepje met onder meer Sören Kragh Andersen, Nathan Van Hooydonck en Christophe Laporte in de achtervolging. Mads Pedersen zag dat het wel eens bepalend zou kunnen zijn en maakte de aansluiting.

Ook Fabio Jakobsen probeerde het, maar hij kwam net tekort. En Marc Sergeant vertelde aan Het Nieuwsblad dat dat het beslissende moment van de koers was. Zo had Soudal Quick-Step de slag gemist en begon Kasper Asgreen op kop te rijden. Ook Groupama-FDJ zette een paar mannetjes in. Zo kwam alles voor de 2e keer de Kemmelberg weer samen en kan Wout Van Aert later zijn putsch inzetten.

Volgens Sergeant had het anders kunnen gelopen zijn als Jakobsen wel de oversteek had gemaakt. Volgens hem had de groep dan wel de Kemmelberg gehaald en Sergeant vraagt zich af of het peloton dan wel zou teruggekeerd zijn. Of het uiteindelijk een andere winnaar had opgeleverd, weet Sergeant niet. Al was Laporte wel mee.