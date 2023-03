Ploeg van Wout van Aert domineerde Gent-Wevelgem, maar: "Dat is ook wel een belangrijke nuance"

Jumbo-Visma domineerde alweer een klassieker. Van Aert en Laporte reden meer dan 50 kilometer alleen en degradeerden de concurrentie eigenlijk. Maar bij Jumbo-Visma nuanceren ze toch wat.

Wout van Aert en Christophe Laporte reden op de tweede passage van de Kemmelberg weg van de concurrentie en ze lieten die concurrentie eigenlijk zonder problemen achter.

Volgens ploegleider Maarten Wynants komt dat grotendeels door het weer, wat zorgde voor een enorme slijtageslag. "Toen we naar de eerste keer Kemmel reden, wisten we al dat dit in het voordeel zou zijn van de betere renners. En daar horen zij bij", zegt Wynants bij Wielerflits.

Vertekend beeld

Dat Van Aert en Laporte uiteindelijk bijna twee minuten overhielden op de achtervolgende groep heeft ook een reden denkt Wynants. "Op den duur beginnen de anderen natuurlijk ook voor het podium te rijden, omdat ze weten dat de zege niet meer haalbaar is."

"Dat geeft misschien wel wat een vertekend beeld. Van der Poel en Pogačar zijn er niet bij, dus dat is ook wel een belangrijke nuance", besloot Wynants nog.