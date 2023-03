Ploegleider van Jumbo-Visma pareert de kritiek op Wout van Aert na Gent-Wevelgem

Wout van Aert kreeg onder meer van Eddy Merckx en Tom Boonen al kritiek voor het weggeven van de zege in Gent-Wevelgem. Maar ploegleider Grischa Niermann weerlegt die kritiek.

Er kwam na Gent-Wevelgem wat kritiek op het feit dat Wout van Aert de zege aan Christophe Laporte schonk. Maar bij Jumbo-Visma zelf weerleggen ze die kritiek toch ook wat.

"Christophe heeft de zege zeker niet gestolen. Christophe was de op één na beste man in koers. Er was 1 renner (Van Aert) een klein stukje beter dan hij", zegt ploegleider Grischa Niermann bij Sporza.

"Dat Wout Christophe de zege gunde, maakt Wout alleen nog groter als kampioen", zegt Niermann nog. Volgens hem heeft Van Aert zondag getoond dat hij door het vuur wil gaan voor zijn ploegmakkers.

Maakt niet uit wie er wint

Jumbo-Visma won met Van Baarle (Omloop), Benoot (KBK), Van Aert (E3) en nu Laporte (Gent-Wevelgem) al vier klassiekers met vier verschillende renners. Maar het is niet dat er voor het seizoen is afgesproken dat ze elk een klassieker zouden winnen, benadrukt Niermann.

"Ons motto is wel dat we 100 procent als ploeg rijden en dan maakt het niet uit wie wint. De slogan van Jumbo-Visma is dan ook #samenwinnen.