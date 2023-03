Lotto Dstny ook in Dwars door Vlaanderen met 2 kopmannen aan de start: "Een gewonde leeuw is een gevaarlijke leeuw"

Lotto Dstny heeft zijn selectie voor Dwars door Vlaanderen bekendgemaakt. Opnieuw staat het met Caleb Ewan en Arnaud De Lie aan de start. Die laatste heeft al veel zin om het in Waregem goed te maken.

In Gent-Wevelgem mikte Lotto Dstny met Caleb Ewan en Arnaud De Lie op de zege, maar het kwam er niet uit. De Lie reed maar liefst 3 keer lek. Gelukkig was er nog Frederik Frison die 4e werd.

"Ik had nochtans goede benen", kwam De Lie op de ploegwebsite terug op Gent-Wevelgem. "Ook had ik opnieuw het goede gevoel te pakken. Het is gewoon frustrerend dat je dat dan niet kunt tonen, maar een gewonde leeuw is een gevaarlijke leeuw."

De Lie zal in Dwars door Vlaanderen een nieuwe kans krijgen. Samen met Caleb Ewan is hij er de kopman en ook man in vorm Frederik Frison is erbij.

Opnieuw wordt er wisselvallig weer voorspeld en dat is naar de zin van De Lie: "Regen en wind. Dat maakt mij niet uit. Telkens als het slecht weer is, vlieg ik. Dus hopeijk woensdag ook."