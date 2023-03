🎥 Victor Campenaerts ziet één grote zwakte bij Tadej Pogačar voor de Vlaamse koersen

Tadej Pogačar is zondag een van de topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen. Maar zijn parcourskennis is toch nog een zwakte vindt Victor Campenaerts.

Tadej Pogačar lijkt zich als ronderenner moeiteloos te kunnen aanpassen aan de Vlaamse klassiekers. De Sloveen doet ook in grote wedstrijden in Vlaanderen gewoon mee voor de winst.

Toch ziet Victor Campenaerts nog een werkpunt voor de Sloveen, namelijk zijn parcourskennis en daar gekoppeld dus ook zijn positionering in de Vlaamse koersen.

Als enige in de fout in de E3

"Hij kan dat wel, zie maar Milaan-Sanremo, maar in Vlaanderen is je parcourskennis zo belangrijk. Veel belangrijker dan in eender welke koers", zegt Campenaerts in Wuyts&Vlaeminck. Campenaerts staaft zijn argument ook met een voorbeeld uit de E3 Saxo Classic.

In de afdaling van de Boigneberg ging Pogačar bijna rechtdoor in een bocht. "Visueel is die bocht heel moeilijk. Het lijkt of je daar rechtdoor moet gaan, maar je moet daar heel haaks naar rechts. Iedereen die de koers goed verkend heeft, kent die bocht."

"En je ziet ook dat er maar één iemand fout rijdt. Als je die afdaling kent en je ziet daar iemand fout rijden, dan weet je gewoon dat het een gebrek aan parcourskennis is", zegt Campenaerts nog.

De fout van Pogačar in de E3