Krappe zetels beroeren het peloton, Thomas De Gendt maakt héél pittig grapje

Wat dit seizoen al een paar keer opviel? Dat was de al te kleine zetel voor de top-3 van de koers. En dat levert nu ook de nodige grapjes op.

In diverse koersen viel het al op dat de zetel waar de top-3 moest wachten op het eindpodium toch wel vrij krap was.

Het leverde zo ook wat vreemde momentjes op, van drie renners (of rensters) die moesten zitten te wachten dicht bij elkaar.

Shopping for a bigger couch for next week. #RVV23 #GW23 pic.twitter.com/Ugn1FTtWAD — Tomas Van Den Spiegel (@tomasvds) March 26, 2023

En dat viel ook diverse mensen op. Zo gaf Tomas Van Den Spiegel aan dat hij op zoek gaat naar een grotere zetel voor zondag.

Thomas De Gendt van zijn kant maakte dan weer een heel bijzondere referentie naar een befaamde andere zetel.

I heard this is the couch for the top 3 after tour of Flanders. pic.twitter.com/msfK719rp6 — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) March 24, 2023

Wie de zetel weet te herkennen, die heeft al eens naar bepaalde filmpjes gezocht zo blijkt uit de reacties onder de tweet van De Gendt.

Wie er zondag in de zetel zal zitten na de Ronde van Vlaanderen? En of hij echt groter zal zijn? Dat zien we zondag.