Organisator Tomas Van Den Spiegel zeer duidelijk over Pogacar: "Je voelt dat aan alles"

Het wordt een heel interessante Ronde van Vlaanderen. Daar is iedereen het over eens. Met een aantal favorieten.

Een van de grote favorieten om zondag de Ronde van Vlaanderen te winnen is tweevoudig tourwinnaar Tadej Pogacar.

Vorig jaar was hij er al vrij dicht bij, dit jaar krijgt hij een nieuwe kans. En als het in 2023 niet lukt, wat dan? Vanuit de organisatie is het duidelijk.

"Je voelt ook aan alles dat Pogacar de Ronde graag rijdt", aldus Tomas van den Spiegel in Het Laatste Nieuws over de Sloveense toprenner.

2023?

"Mocht hij zondag niet winnen, zal hij blijven terugkeren totdat hij gewonnen heeft", is hij duidelijk van mening.

Rest de vraag: zal het in 2023 al zijn, of toch nog later? Zondag weten we alvast meer over de versie van dit jaar.