"Hij is niet speciaal": Thomas De Gendt steekt op eigen wijze de draak met Tadej Pogacar

Tadej Pogacar is een van de favorieten om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Op Twitter kwam Thomas De Gendt met een ludieke tweet over de Sloveen.

Ex-renner Daniel Lloyd kwam op Twitter met een opmerkelijke vaststelling. "Tadej Pogacar won nog nooit een eendagswedstrijd waarin Wout Van Aert en Mathieu van der Poel meededen", schreef hij.

Thomas De Gendt zag de Tweet passeren en reageerde er ludiek op. "Pogacar is niet speciaal. Velen van ons hebben hetzelfde probleem", was zijn antwoord. Zo pakte De Gendt weer met zijn bekende droge humor uit. Velen zagen er ook de humor van in.

Mogelijk komt er zondag een einde aan de stelling van Lloyd. De 3 tenoren staan allen aan de start in Brugge. Bij een zege van de Sloveen wordt het zijn 1e zege in een eendagskoers waarin ook van der Poel en Van Aert aan de start stonden.

Op de persconferentie kreeg Pogacar een vraag over die tweet. "Ik heb die ook gezien, maar het is niet speciaal. Van Aert en van der Poel wonnen nog geen grote ronde als we met z'n drieën aan de start stonden", reageerde hij daar met een kwinkslag op.