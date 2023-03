Tadej Pogacar weet wat hij moet doen om de Ronde van Vlaanderen te winnen: "Maar dit speelt in mijn nadeel"

Tadej Pogacar heeft op de Ronde van Vlaanderen vooruitgeblikt. Hij weet wat hij moet doen om de wedstrijd voor het eerst te winnen.

"Na een lange race moet ik de beste benen hebben", was het antwoord van Tadej Pogacar op de vraag hoe hij Wout Van Aert en Mathieu van der Poel moet verslaan. "Voor mij is het zaak om alleen aan te komen. Zo kan ik winnen, maar dat maakt het soms moeilijker."

Om alleen aan te komen, zal Pogacar moeten aanvallen. "Maar waar weet ik nog niet precies. Dat zal de koers wel bepalen", ging Pogacar verder. Hij weet wel dat hij op de hellingen de sterkste zal moeten zijn. Vooral de Oude Kwaremont waar hij in 2022 indruk maakte, spreekt hem aan: "Het is de langste helling en de kasseien zijn tot het einde. De Paterberg is wel leuk, maar eigenlijk te kort voor mij."

Tot slot gaf Pogacar nog mee dat hij niet alleen met Van Aert en van der Poel rekening houdt: "Elke ploeg heeft een kopman aan de start en het is een lange race. Er is meer dan die 2."