Ion Izagirre is onderweg de bedrijvigste en wint voor de 2e keer de GP Miguel Indurain

Ion Izagirre heeft voor de 2e keer de GP Miguel Indurain gewonnen. Onderweg viel hij een paar keer aan en uiteindelijk won hij solo in de straten van Estella.

In Estella was het tijd voor de jaarlijkse GP Miguel Indurain. Het ging ten zuidwesten van Pamplona voortdurend op en af. De scherprechters waren de Alto Guirguillano, de Alto de Lezaun en de Alto de Eraul. Nadien waren er nog enkele stevige kuitenbijters. De finish lag na 203 km in Estella.

Na ruim 20 km kon een kwartet wegrijden en vormden zij de vlucht van de dag. Ze kregen zo'n 4 minuten van het peloton. Door het geaccidenteerde parcours versplinterde de kopgroep en op 70 km van de streep bleven ze nog met 2 over.

Ondertussen zaten ze in het peloton niet stil. Luis Leon Sanchez en Nelson Oliveira vielen aan, maar op de Alto de Eraul werden ze weer gegrepen. Daarna viel Ion Izagirre tot 2 keer toe aan. Bij zijn 2e poging kreeg hij het gezelschap van Sergio Higuita.

Op de laatste kuitenbijter van de dag zette Ion Izagirre nog eens alles op alles. Hij raakte weg en dook bliksemsnel richting Estella waar hij voor de 2e keer de GP Miguel Indurain op zijn naam schreef. Higuita werd 2e, Mattias Skjelmose 3e. Voor Lotto Dstny werd Andreas Kron 4e.