Oliver Naesen doet opvallende vaststelling: "Ik dacht dat iedereen van de goeie dat deed"

Oliver Naesen is een van de outsiders voor zondag. En mogelijk doet hij het beter dan de vorige jaren door een recente ontdekking.

Oliver Naesen eindigde al twee keer zevende in de Ronde van Vlaanderen, in 2019 en in 2020. De jaren daarna werden zijn resultaten wel wat minder met een 33ste plaats in 2021 en een 41ste plaats vorig jaar, zijn slechtste resultaat van zijn zeven deelnames.

Velen waren onder de indruk over hoe Arnaud De Lie in de Omloop de Muur opknalde op zijn buitenblad. Maar niet Oliver Naesen. "Bij mij is het al van de beloften geleden dat ik nog op binnenblad de Muur heb opgereden. Bij de profs rijdt iedereen daar toch op buitenplaat naar boven?", vroeg Naesen zich af bij HLN.

Naesen blijft toch buitenblad rijden

Maar blijkbaar doen heel weinig renners dat. Ook op de laatste keer Paterberg in de Ronde van Vlaanderen zweert Naesen bij het buitenblad. "Ik dacht dat iedereen van de goeie dat deed... Blijkbaar niet. Misschien is dat dan mijn probleem?"

Maar ondanks zijn nieuwe inzicht blijft Naesen wel zweren bij het buitenblad. "Wanneer ik een moment van zwakte heb en denk om van buitenplaat naar binnenblad te schakelen, komt er op mijn schouder altijd een duiveltje zitten, dat zegt: 'Waar zijde gij mee bezig?'"