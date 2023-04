Profiteert Pogacar van rivaliteit tussen Van Aert en Van der Poel? "Die twee gaan in de achtervolging nooit samen rijden"

Tadej Pogacar toonde in de E3 Saxo Classic al dat hij klaar is om de concurrentie met Van der Poel en Van Aert aan te gaan in de Ronde van Vlaanderen. Volgens Eddy Planckaert moet de strategie van de Sloveen duidelijk zijn.

Tadej Pogačar was vorig jaar zeker de sterkste in koers, maar winnen lukte voor de Sloveen niet. Hij kreeg Van der Poel er niet af op de Paterberg en liet zich in de sprint verrassen door de terugkerende Madouas en Van Baarle. Volgens Eddy Planckaert moet de strategie van de Sloveen dan ook duidelijk zijn. “Echt doorgaan op de Oude Kwaremont en als het daar niet lukt, nog een keer proberen op de Paterberg. Dan gaan er niet veel meer aan zijn wiel hangen”, zegt hij bij Het Laatste Nieuws. Na de Paterberg is nog 13,5 kilometer naar de streep, overbrugbaar alleen voor Planckaert. “Als hij tien seconden voorsprong heeft, keren Van der Poel en Van Aert niet meer terug. Die twee gaan in de achtervolging nooit samen rijden.”