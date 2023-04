Sep Vanmarcke zag de koers stevig veranderen: "In het hedendaagse wielrennen lukt dat niet meer"

Sep Vanmarcke stond in Gent-Wevelgem als derde op het podium, in Dwars door Vlaanderen moest hij opgeven. Maar toch lijkt hij klaar voor de Ronde van Vlaanderen.

Sep Vanmarcke startte zijn Vlaamse voorjaar meteen met een tiende plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en een dag later werd hij 16de in Kuurne-Brussel-Kuurne. Meteen degelijke resultaten.

In Nokere Koerse werd hij zesde, in Gent-Wevelgem stond hij dus op het podium. "Ik ben wel moe nu. Ik heb een aantal nachten moeizaam geslapen. De afgelopen koersen waren intensief en na mijn goede resultaat in Gent-Wevelgem lukte het niet om goed te kunnen slapen", zegt Vanmarcke bij Wielerflits.

Anticiperen lukt niet meer

In 2014 en 2016 stond Vanmarcke al eens op het podium van de Ronde, maar met Van der Poel, Van Aert en Pogačar aan de start moet Vanmarcke proberen om te anticiperen. Maar dat lukt niet meer zoals vroeger.

"In het hedendaagse wielrennen zit er niet meer veel anticiperen in. De grote ploegen zijn heel sterk en rijden alles heel vroeg aan flarden. Daarom zit het anticiperen, zoals we kennen van vroeger, er niet meer in", zegt Vanmarcke nog. "Het is vooral zaak om goed te positioneren en dan te overleven."