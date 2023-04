Tim Wellens schat als ploegmaat van Tadej Pogacar zijn kansen in: "Bliksemafleider? Dat zou een optie kunnen zijn"

Tim Wellens is een van de luitenants van Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen. Pogacar is een van de favorieten voor de zege, maar hoe zit het met zijn eigen kansen?

"Mijn eigen kans gaan, zal heel moeilijk", vertelde Tim Wellens aan Het Laatste Nieuws. "We hebben met Tadej Pogacar een heel uitgesproken favoriet en het wordt belangrijk om hem naar de zege te helpen."

Zou Wellens een rol als bliksemafleider kunnen krijgen. "Dat is een optie, maar we zijn met nog 5 anderen", aldus Wellens. "Zo is er Matteo Trentin met heel wat ervaring en Mikkel Bjerg die ook sterk bezig is. Zo werd hij in Gent-Wevelgem 6e."

Wellens benadrukte dat hij vooral een dienende rol zal krijgen. "Ik moet er mee voor zorgen dat Pogacar op het juiste moment vooraan zit. In de E3 Saxo Classic zat dat nog niet zo goed doordat hij de wegen hier nog niet helemaal kent en omdat iedereen daar aan de kritieke punten nog vrij fris zat. In de Ronde van Vlaanderen gaat dat minder het geval zijn, omdat dat zo een lastige koers is."

"Een dienende rol brengt ook minder druk met zich mee, dan dat je zelf moet presteren. Maar als je na 100 km al gelost wordt, dan is het ook geen prettig verhaal. Dus het wordt belangrijk om mijn taken goed uit te voeren", besloot Wellens.