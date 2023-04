Tom Boonen probeert het koersverloop van de Ronde van Vlaanderen in te schatten: "Van de topfavorieten heeft altijd iemand een slechte dag"

Tom Boonen won in zijn carrière 3 keer de Ronde van Vlaanderen (2005, 2006 en 2012). Hij is dus de geknipte persoon om het koersverloop in te schatten.

Er zijn 3 topfavorieten voor zondag. Dat zijn Mathieu van der Poel, Wout Van Aert en Tadej Pogacar. Al ziet Tom Boonen nog andere kanshebbers. "Tiesj Benoot en Neilson Powless zijn heel goed", vertelde hij aan Het Belang van Limburg. Velen verwachten en willen een strijd tussen de grote 3, maar Boonen houdt rekening met andere scenario's. "Een van de topfavorieten heeft altijd een slechte dag", aldus Boonen die geen specifieke naam zei. "En dan zijn er ook altijd 2 of 3 namen waar je op voorhand niet aan gedacht had. Van tactiek deed Boonen niet veel uitspraken, want het is geen "rocketscience". Maar hij denkt dat Jumbo-Visma de koers hard zal maken: "Ze willen met zoveel mogelijk renners de finale ingaan." Ten slotte had Boonen nog enkele tips: "Je moet echt tactisch rijden en krachten sparen. Ook is de positionering belangrijk."