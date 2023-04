Tom Boonen ziet enorm voordeel voor Mathieu van der Poel in de Ronde: "Mathieu is daar heel sterk in"

Zondag staat de Ronde van Vlaanderen op het programma. Terwijl Van Aert en Pogacar voor een eerste zege gaan, kan Mathieu van der Poel al een derde zege pakken in 'Vlaanderens Mooiste'.

De statistieken van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen zijn ronduit indrukwekkend. In vier deelnames eindigde hij telkens in de top vier: vierde, eerste, tweede, eerste.

De ploeg van Mathieu van der Poel, Alpecin-Deceuninck, is niet zo sterk als het Jumbo-Visma van Wout van Aert, maar volgens Tom Boonen hoeft dat geen probleem te zijn. Zeker niet voor Van der Poel.

Tactisch sterke Van der Poel

"Als je zelf geen sterke ploeg hebt, moet je gebruik maken van de beste ploeg. En dat kan Mathieu goed", zegt Tom Boonen bij Wielerclub Wattage

"Er zullen momenten zijn waarop Benoot of Laporte de boel zullen proberen te forceren, zodat het niet stilvalt voor de Koppenberg. Wees maar zeker dat Mathieu dan zal meegaan met de ploegmakkers van Wout."

Naar het tactische inzicht van Van der Poel kijkt Boonen ook op. "In de Ronde zijn er heel veel mogelijke sleutelmomenten, die je nu onmogelijk allemaal kan voorspellen. Maar Mathieu is daar heel sterk in, Tadej (Pogacar, red.) trouwens ook", zegt Boonen nog.