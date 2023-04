VOORBESCHOUWING RONDE VAN VLAANDEREN: Van Aert, Van der Poel of Pogacar? Of toch iemand anders?

Zondag is het zo ver. Dan gaat de Ronde van Vlaanderen door, het 2e monument van het jaar. Voor de meesten zijn er 3 uitgesproken favorieten.

VORIG JAAR

Op de laatste passage over de Oude Kwaremont ontbond Tadej Pogacar zijn duivels. Enkel Mathieu van der Poel kon nog mee. Op de Paterberg plooide van der Poel, maar kraken deed hij niet. Zo gingen ze met 2 naar de finish.

Dat leek toch zo. Pogacar en van der Poel pokerden zo veel, waardoor uit de achtergrond nog volk terugkeerde. Uiteindelijk startte van der Poel toch zijn sprint en hij snelde naar zijn 2e Ronde van Vlaanderen. Pogacar zat net dan ingesloten en werd uiteindelijk pas 4e. Dylan van Baarle werd 2e, Valentin Madouas 3e.

PARCOURS

Na enkele jaren in Antwerpen is de start opnieuw in Brugge. Zo rijdt het peloton vanuit het westen Oudenaarde binnen. Daarna gaat het richting de Oude Kwaremenont en begint de heuvelzone echt.

De Oude Kwaremont doen ze uiteindelijk 3 keer aan. Doordat de aankomst in Oudenaarde ligt, zijn de Oude Kwaremont en de Paterberg (2 keer) de scherprechter. In de finale liggen ook de Koppenberg, Steenbeekdries, Taaienberg en Kruisberg/Hotond. De top van de laatste keer Paterberg ligt op 13,3 km van de streep.

FAVORIETEN

Mathieu van der Poel is de titelverdediger en behoort ook in 2023 tot de favorieten om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Het zou zijn 3e keer zijn. Eerder in het voorjaar toonde hij al zijn goede vorm. Hij won Milaan-San Remo en was heel sterk in de E3 Saxo Classic waar hij uiteindelijk 2e werd.

Zijn sterkste uitdager wordt wellicht Wout Van Aert. Van Aert toonde al meermaals dat hij wel durft te plooien, maar breken doet hij nooit. Bovendien zal hij extra gemotiveerd zijn, want in 2022 kon hij door een coronabesmetting niet deelnemen. Daarnaast kan Van Aert ook op zijn sprint rekenen.

De 3e grote favoriet is Tadej Pogacar. Het wordt zijn 2e deelname en is al aan een heel sterk seizoen bezig. Vanaf dat het bergop gaat, steekt hij er bovenuit. Als hij op de Oude Kwaremont of de Paterberg aanzet, zullen de meesten wellicht hun tenen mogen uitkuisen om hun wagonnetje aan te haken.

Naast de Grote Drie zijn er nog een aantal schaduwfavorieten. Zo is Tom Pidcock terug na een lichte hersenschudding. Ook hebben de Grote Drie binnen hun ploeg luitenants die het kunnen afmaken. Denk maar aan Tiesj Benoot en Christophe Laporte bij Jumbo-Visma, Tim Wellens en Matteo Trentin bij UAE en Sören Kragh Andersen en Gianni Vermeersch bij Alpecin-Deceuninck.

Verder zijn er ook nog Biniam Girmay die nog naar zijn beste vorm zoekt, Matej Mohoric, Valentin Madouas, de tandems Greg Van Avermaet en Oliver Naesen en Jasper Stuyven en Mads Pedersen, Julian Alaphilippe met Yves Lampaert en Kasper Asgreen, Michael Matthews, de tandem Dylan Teuns en Sep Vanmarcke en Frederik Frison met Brent Van Moer en Florian Vermeersch.

ONZE STERREN

**** Mathieu van der Poel

*** Wout Van Aert, Tadej Pogacar

** Christophe Laporte, Tom Pidcock, Sören Kragh Andersen, Frederik Frison, Mads Pedersen, Valentin Madouas

* Sep Vanmarcke, Dylan Teuns, Michael Matthews, Julian Alaphilippe, Oliver Naesen, Biniam Girmay, Matej Mohoric, Jasper Stuyven, Tim Wellens